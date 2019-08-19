2019/08/19 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط باريس سان جيرمان في فخ الخسارة أمام مضيفه رين 1-2 خلال المباراة التي جمعتهما امس الأحد في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وتقدم إدينسون كافاني لباريس سان جيرمان في (د.36) ثم تعادل مباي نيانغ لرين في (د.44) قبل أن يسجل رومان ديل كاستيو الهدف الثاني لرين في (د.48).ورفع رين رصيده إلى

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