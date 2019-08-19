2019/08/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ابناء الجالية العراقية المقيمين في ايران ، مؤكدا حرص الحكومة العراقية على متابعة ابنائها وتلبية احتياجاتهم داخل وخارج العراق .وذكر بيان لوزارة الداخلية وتلقته وكالة صدى، انه “خلال جلسة ودية جمعته بابناء الجالية استمع الوزير الى ابرز المتطلبات والمقترحات والمشكلات المتعلقة بعمل الوزارة وخاصة ذات الطبيعة الخدمية ومنها إصدار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يلتقي ابناء الجالية العراقية بايران ويوجه بحل متطلباتهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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