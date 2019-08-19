“بالفديو”.. اعلامي يطرد الشيخ يوسف الناصري على الهواء مباشرة والسبب “الجيش العراقي”

2019/08/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدم مقدم برنامج بوضوح الذي يبث من قناة “زاكروس” الفضائية، على طرد الشيخ يوسف الناصري على الهواء مباشرة، وذلك بعد ان رفض الاخير الاعتذار من الجيش العراقي .

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