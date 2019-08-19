“بالفديو”.. مفتش الداخلية: الحكومة عاجزة عن متابعة مصير 24 ترليون دينار

2019/08/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، إن الحكومة العراقية غير قادرة على متابعة حوالي 24 ترليون دينار، مختزنة في المنازل، وهو الامر الذي يحد من متابعة شبهات الرشاوى المالية، على حد قوله.

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