مصرف الرافدين يحذر من المواطنين من عدم تسديد قروض بسماية

2019/08/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

حذر مصرف الرافدين، المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف

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