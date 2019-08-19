نائب يطالب الحكومة بالاسراع بصرف مستحقات الفلاحين

2019/08/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب عضو مجلس النواب النائب محمود ملا طلال، بضرورة الاسراع بدفع مستحقات الفلاحين المالية.

وقال في بيان، تلقته "العهد نيوز"، اليوم الاثنين، انه "لا

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