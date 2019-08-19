نائب عن سائرون يدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن خروقات التحالف الأميركي

2019/08/19 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الاثنين، التحالف الدولي مسؤوليته الخروقات الأمنية التي تتعرض لها بعض المعسكرات، داعيا لجنة الدفاع النيابية تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن خروقات التحالف الدولي منذ عام ٢٠١٤.وقال المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “سيطرة التحالف الدولي بقيادة اميركا على الأجواء في المنطقة تسبب بارباك أمني كبير في العراق […]

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