2019/08/19 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الإثنين التاسع عشر من شهر آب عام 2019 وفق آخر التحديثات كالآتي:

العملات العربية

1 دولار أمريكي =

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الإثنين 10:00 AM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الإثنين 10:00 AM) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).