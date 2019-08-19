بالصور:تشييع الشاعر الحسيني محمد علي النصراوي في كربلاء

2019/08/19 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي في كربلاء الشاعر الحسيني محمد علي النصراوي عن عمر تجاوز 80 عاما بعد صراع مع المرض وشهدت كربلاء صباح اليوم تشييع النصراوي والصلاة عليه في مرقدي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام

ويعتبر الشاعر الشعبي محمد علي النصراوي احد اعمدة الشعر الحسيني حيث قضى عمره في خدمة المنبر الحسيني طيلة سنوات عمره

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