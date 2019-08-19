تقرير: العراق يستنفر قواته عقب تدخل السبهان لتحرير الدواعش من قسد

2019/08/19 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “العربي الجديد”، الاثنين، عن وجود مفاوضات بين وزير الدولة السعودي ثامر السبهان ومسلحي قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة أميركيا لاطلاق سراح “الدواعش” من سوريا.وذكرت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزير الدولة السعودي ثامر السبهان على تواصل مع قسد بشأن مواطنيه الإرهابيين المحتجزين في الشمال السوري، ولا نعلم مدى […]

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