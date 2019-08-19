2019/08/19 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن امانة بغداد عن تقديمها خطة لوزارة التخطيط، لاكساء شوارع جميع شوارع العاصمة بغداد.وقال مدير الاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة ، ان “الامانة شرعت بخطة لاكساء 70 موقع في بغداد وهي عبارة عن 50 محلة، 26 منها في الرصافة و24 في الكرخ “.واوضح، ان “الخطة تضمنت اكساء مناطق تحتاج الى اعادة اكساء”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:هناك خطة لاكساء شوارع جميع مناطق العاصمة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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