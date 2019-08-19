مفتشية الداخلية تلقي القبض على آمر قاطع نجدة و6 منتسبين في بغداد

2019/08/19 | 10:18

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الإثنين، 19 آب، 2019، القبض على ضابط برتبة مقدم يشغل من...





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