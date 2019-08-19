2019/08/19 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان يا ما كان في قديم الزمان، يقولون الجيش سور الوطن وحامي الاعراض، لم يقولوا ابداً الجيش سفينة الازمات وحلبة الاشاعات وتنور الانفعالات.قبل ايام ضج الضجيج على ازمة مفُتعلة، لا يعرف أصلها ولا فصلها كان بطلها تصريح لرجل دين غير معروف ولا من قيادات الصف الاول ولا الثاني ولا حتى الثالث في الحشد الشعبي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش..سور وتنور المركز الخبري الوطني.

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