2019/08/19 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر، العلاقات بين بغداد وواشنطن، والتعاون في المجال الأمني، والأوضاع السياسية الإقليمية والدولية.

وأكد الحلبوسي، أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الأمني والاستخباري، لمكافحة الإرهاب، والقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي، والحفاظ على النصر.

من جهته، أكد تولر التزام بلاده بدعم العراق في مكافحة الإرهاب، وإسناد القوات الأمنية بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة.

هذا واستعرض الجانبان آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة تخفيف التوتر في المنطقة، وأهمية الحوار لحلِّ المشاكل العالقة وتجنب الأزمات والحفاظ على الاستقرار.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ويؤكد على اهمية التعاون بين بغداد وواشنطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يستقبل السفير الأميركي ويؤكد على اهمية التعاون بين بغداد وواشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).