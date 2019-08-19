2019/08/19 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوصي الأطباء مرارا بتناول وجبة الإفطار، ويحذرون من بدء النهاء دون تزويد الجسم بما يكفي من الطاقة، لكن ثمة أطعمة خطيرة يتناولها الناس، صباحا دون أن يفطنوا إلى التبعات الصحية.وبحسب موقع “hanshureddy”، فإن حلوى “الدونت” من أسوأ الأطعمة التي يمكن أن تأكلها صباحا، نظرا إلى الكمية الكبيرة من السعرات الحرارية، ولأنها تكون معبأة بالشوكولاتة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذه الأطعمة خطيرة جدا على الإفطار لا تتناولها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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