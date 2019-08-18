2019/08/19 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: المرجع اليعقوبي دام ظله يحث المؤمنين على زيارة يوم الغدير ونصرة أمير المؤمنين عليه السلام.تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير الأغر مكتب المرحع اليعقوبي يحتفل بتخرج 6000 طالب وطالبة.المرور تحجز أكثر من 130 مركبة خصوصي مخالفة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 18-8-2019 النعيم نيوز.

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