الامانة تعلن تعرض احد موظفيها لاعتداء شمال شرقي العاصمة

2019/08/19 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للأمانة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" احد موظفيها في بلدية الشعب تعرض خلال حملة لإزالة التجاوزات ضمن سوق 4000 في منطقة الشعب الى الاعتداء تمثل بالطعن بأداة حادة".واضاف، انه" تم نقل الموظف الى المستشفى لتلقي العلاج كما وتم اقامة دعوى قضائية بحق الجناة لمحاسبتهم قانونياً".انتهى..م.م

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