العراق يتسلم اوراق اعتماد سفير جورجيا غير المقيم لدى بغداد

2019/08/19 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمكتب الحكيم حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الجانبان بحثا سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وأهمّية تعزيز فرص التعاون على مُختلِف الصُعُد بما يُلبِّي طموح الشعبين".واضاف البيان، ان" الحكيم شدد أهمّية فتح آفاق أوسع للتعاون البنّاء”، مؤكداً أنّ “ستراتيجيّة العراق في علاقاته تنطلق من مُراعاة المصالح المُشترَكة مع دول العالم وبما يخدم التقدّم، والازدهار لشعبنا والشُعُوب الصديقة".واعرب، عن تطلّع الوزارة لأن تفتتح جورجيا سفارة مُقيمة لدى بغداد؛ لما له من انعكاس إيجابيّ على تطوّر العلاقات الثنائيّة".انتهى..م.م

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