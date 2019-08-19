تأسيس صناديق استثمارية …اولى خطوات نهوض العراق اقتصاديا

2019/08/19 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين الفلوجي *… مر العراق خلال الخمسين سنة الماضية بتقلبات اقتصادية كبيرة ومهمة كان بالإمكان استثمارها بصورة ايجابية لو توفرت وسائل وادوات النهوض في تلك المرحلة .اكتشاف النفط في وقت مبكر وبكميات كبيرة وتزايد الطلب العالمي عليه وارتفاع اسعاره وقرار التأميم كانت فرص عظيمة لم يتم استثمارها بالشكل الصحيح من قبل الدولة العراقية ، …

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