اعتقال ضابط قاطع نجدة في بغداد وستة منتسبين آخرين لاتهامهم بالاستغلال الوظيفي

2019/08/19 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … ألقت المفرزة الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على ضابط برتبة مقدم يشغل منصب آمر قاطع نجدة في بغداد وستة منتسبين آخرين لاتهامهم بالاستغلال الوظيفي .وقالت المفتشية في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “العملية جاءت على خلفية صدور أمر قضائي بالقبض صادر عن […]

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