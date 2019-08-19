القبض على عصابة مختصة بسرقة السيارات الاندكروز الحديثة في بغداد

2019/08/19 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز مكافحة الاجرام في بغداد القبض على عصابة تختص بسرقة السيارات الاندكروز ( جكسارة ) الحديثة بالعاصمة .وذكر بيان لمديرية مكافحة الاجرام ” ان مفاز مكافحة اجرام بغداد ، تمكنت من القاء القبض على عصابة تختص بسرقة السيارات الاندكروز الحديثة في بغداد ، وتفكيكها وتهريب معداتها الى اقليم كردستان ، مشيرا الى ان […]

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