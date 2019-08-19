أمير حاتمي: دعم إيران للعراق استراتيجية طويلة الأمد

2019/08/19 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الايراني أمير حاتمي، اهمية النهوض بالقدرة والبنية الدفاعية للقوات العسكرية والامنية العراقية في مواجهة التهديدات.

وجاء تصريح وزير الدفاع الايراني لدى استقباله وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، مشيرا الى وجود قضايا متنوعة ومهمة في نفس الوقت في العلاقات الامنية للبلدين، تستلزم من الجانبين اجراء محادثات مستمرة مع بعضهما البعض.



وأوضح حاتمي، ان دعم إيران للعراق حكومة وشعبا طيلة هجوم الجماعات الارهابية على العراق، لم يكن خطوة قصيرة الأمد وتكتيكية بل منبثقة عن استراتيجية طويلة الامد.

بدوره أكد وزير الداخلية العراقي ان التعاون العسكري والامني بين البلدين يعتبر من الاولويات الرئيسية للحكومة العراقية..



مشيرا الى ان إيران هي اول بلد وقف الى جانب الشعب العراقي في حربه ضد داعش، لافتا الى ان المصالح المشتركة تقتضي ان يعزز البلدين علاقاتهما في مختلف المستويات.

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