2019/08/19 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اتهم النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، بعض السياسيين بالدفاع عن الجيش وذلك نكاية بقوات الحشد الشعبي.وقال اللويزي لبرنامج “المناورة” على قناة “السومرية” إن هناك “سياسيين خلقوا فجوة بين المواطنين والمؤسسة الامنية عبر تصريحات تصعيدية”.واضاف أن “المدافعين عن الجيش لم يأت حبا به وإنما نكاية بالحشد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللويزي يتهم قوى سياسية بالدفاع عن الجيش “نكاية” بالحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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