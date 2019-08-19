2019/08/19 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اتهم النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، بعض السياسيين بالدفاع عن الجيش وذلك نكاية بقوا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اللويزي يتهم قوى سياسية بالدفاع عن الجيش "نكاية" بالحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اللويزي يتهم قوى سياسية بالدفاع عن الجيش "نكاية" بالحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).