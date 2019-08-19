الجيش.. سور وتنور

2019/08/19 | 10:28

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كان يا ما كان في قديم الزمان، يقولون الجيش سور الوطن وحامي الاعراض، لم يقولوا ابداً الجيش سفينة الازمات وحلبة الاشاعات و...

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