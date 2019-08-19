2019/08/19 | 10:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الجيش.. سور وتنور) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كان يا ما كان في قديم الزمان، يقولون الجيش سور الوطن وحامي الاعراض، لم يقولوا ابداً الجيش سفينة الازمات وحلبة الاشاعات و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الجيش.. سور وتنور) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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