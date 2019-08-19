نصيف: الاداء الحكومي غير مقنع ولم يحقق الاهداف المنتظرة منه

2019/08/19 | 10:28

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بغداد:سومر نيوز

اوضحت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، الاثنين، ان الحكومة لم تقدم المستوى المطلوب منها في مكافحة الف...

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