أمنية ديالى تعلن اعتقال 4 من أخطر المطلوبين على لائحة الإرهاب

2019/08/19 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الإثنين، بإعتقال 4 من اخطر المطلوبين على لائحة الارهاب في المحافظة.

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