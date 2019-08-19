2019/08/19 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت المفرزة الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية، الاثنين، القبض على ضابط برتبة مقدم يشغل منصب آمر قاطع نجدة في بغداد وستة منتسبين آخرين لاتهامهم بالاستغلال الوظيفي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمر قضائي بالقبض على آمر قاطع نجدة ببغداد و ٦ منتسبين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمر قضائي بالقبض على آمر قاطع نجدة ببغداد و ٦ منتسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).