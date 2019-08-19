الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والأسهم

2019/08/19 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم فيما ساهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

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