تنفذه شركتان فرنسية وكورية.. مساع لإدراج قطار بغداد المعلق في الموازنة التكميلية

2019/08/19 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنسق حكومة بغداد المحلية مع وزارة التخطيط لادراج مشروع القطار المعلق في الموازنة التكميلية للعام الحالي.

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