الرافدين يحذر المتلكئين من قروض بسماية باجراءات قانونية ضدهم

2019/08/19 | 10:28

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حذر مصرف الرافدين، الاثنين، المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف سيتخذ خطوات قانونية بحق بعض المواطنين الذين يتعمدون التاخير في عدم دفع الاقساط الشهرية المتعلقة بقروض بسماية".

وأضاف البيان أن "بعض المواطنين يماطلون في تسديد تلك المبالغ بحجج واهية وان المصرف سيقوم بتطبيق الإجراءات القانونية بحق هؤلاء في حال التخلف عن تسديد المبالغ المستحقة بذمتهم".

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