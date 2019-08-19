2019/08/19 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وجه السيد وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الاثنين من طهران بالاستجابة لمناشدات أبناء الجالية العراقية المقيمين في الجمهورية الاسلامية وتلبية طلباتهم فوراً.وذكر بيان للداخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الوزير التقى بعدد من أبناء الجالية بحضور السفير العراقي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعد جواد قنديل في مقر السفارة بالعاصمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يلتقي الجالية العراقية في إيران ويوجه بتلبية طلباتهم وكالة خطوة برس.

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