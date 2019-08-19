قرارات صارمة من وزارة النفط العراقية

2019/08/19 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة النفط الاثنين صدور أمر وزاري بتوجيه عقوبات وإعفاء مسؤولين بالوزارة....

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