وزير الداخلية يوجه بتلبية طلبات الجالية العراقية في ايران

2019/08/19 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بغداد … وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، بالاستجابة لمناشدات أبناء الجالية العراقية المقيمين في الجمهورية الاسلامية الايرانية وتلبية طلباتهم فوراً.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “الاخير التقى بعدد من أبناء الجالية بحضور السفير العراقي لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعد جواد قنديل في مقر السفارة بالعاصمة طهران”.[…]

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