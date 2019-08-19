أجواء حارة تضرب العراق في الأيام المقبلة وتحذير للمناطق الجنوبية

2019/08/19 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة المقبلة.وذكر بيان للأنواء الجوية ، أن ” طقس غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً حاراً ، ومشمساً في الشمال وحاراً في الجنوب” , مشيراً إلى أن “درجة الحرارة العظمى في العاصمة بغداد ستكون بمعدل 45 مْ وفي محافظة البصرة 47 مْ”.وأضاف , أن …

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