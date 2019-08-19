2019/08/19 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت من مستخدمي حاسب “ماك”، ثم فوجئت بأنه لم يعد يستجيب، فإنه ثمة عدة حلول يمكن أن تلجأ إليها حتى تستعيد التحكم في الجهاز، وكي لا تفقد ما تشتغل عليه بشكل مفاجئ.ويوضح موقع “ديجيتال ترندس”، أنه حينما يواجهك هذا الخلل، فإن أول ما يتعين القيام به، هو البحث عن التطبيقات، التي لم تعد تعمل ثم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إذا لم يتجاوب جهاز ماك عليك بهذه الحلول وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إذا لم يتجاوب جهاز ماك عليك بهذه الحلول) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إذا لم يتجاوب جهاز ماك عليك بهذه الحلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).