2019/08/19 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتاد البعض على التخلص من تفل القهوة بعد شربها، اعتقادا منهم أنه لا فائدة من استخدامه، لكن دراسات طبية تقول غير ذلك.وذكر موقع “ويب طب أن “6 فوائد، وصفها بـ”غير المتوقعة” لتفل القهوة، وهو ما يركد من القهوة أو البن في الركوة أو الفنجان بعد تحضيرها.1- يقلل من انتفاخ العينين يمكنك وضع تفل القهوة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفل القهوة هل هو ضار أم مفيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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