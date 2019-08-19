طهران مستعدة للخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

2019/08/19 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، استعداد طهران لتطبيق الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي التي لا تزال قيد الدراسة.

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