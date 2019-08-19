وزير الداخلية يلتقي الجالية العراقية في إيران ويوجه بتلبية طلباتهم فوراً

2019/08/19 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، بالاستجابة لمناشدات أبناء الجالية العراقية المقيمين في ايران وتلبية طلباتهم فوراً.

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