ادارة الشرطة تصادق عقود لاعبيها وتستعد لعقد صفقتين على مستوى عال

2019/08/19 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، عن تصديق عقود لاعبي فريقها بكرة القدم في كشوفات اتحاد الكرة استعدادا لانطلاق الموسم الكروي المقبل.

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