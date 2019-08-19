علي العبودي: الفصل التشريعي المقبل سيشهد استضافة لمسؤولين تنفيذيين

2019/08/19 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تيار الحكمة المعارض علي العبودي، عن تطورات مهمة سوف تحصل في الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.

وقال العبودي في تصريح، إن الفصل التشريعي الجديد، لمجلس النواب العراقي، سيشهد تطورات مهمة، منها توجيه الأسئلة النيابية، واستضافة المسؤولين التنفيذيين.

وأكد وجود ستة ملفات استجواب كاملة، بحق بعض الوزراء، مبينا أن عملية الاستجواب هي ليست بالضد من الحكومة، بل من أجل تصحيح المسار ومعالجة الاخفاقات، وهذا ما سيعمل عليه البرلمان بفصله التشريعي الجديد.

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