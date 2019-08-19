2019/08/19 | 10:35

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اليمنيون يحيون "يوم الولاية" بالعاصمة صنعاء والمحافظات

بدأت الحشود اليمنية في التوافد إلى الساحات المحددة بالعاصمة اليمنية

صنعاء والمحافظات للمشاركة في مسيرات إحياء يوم الولاية.وتتدفقت الحشود من مختلف مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، حيث

تشهد مداخل العاصمة اكتظاظا بالسيارات القادمة من خارج العاصمة.فيما يتوافد المواطنون في مختلف المحافظات إلى الساحات التي المحددة

لإقامة فعاليات يوم الولاية.وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات قد دعت، أمس الأحد، إلى المشاركة

الواسعة في فعاليات يوم الولاية التي ستقام في ثلاث ساحات كبرى

بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات المحددة للفعاليات.وحددت اللجنة المنظمة بأمانة العاصمة ثلاث ساحات كبرى لإحياء

المناسبة، صباح اليوم، وهي: الساحة الغربية لحديقة الثورة، ساحة ميدان

التحرير، الساحة الترابية لميدان السبعين.كما ستنطلق عصر اليوم فعالية نسائية حاشدة في الساحة الغربية لحديقة

الثورة احتفاء بالمناسبة.ويوم الولاية الذي يصادف 18 من ذي الحجة هو اليوم الذي أعلن فيه النبي

صلوات الله عليه وعلى آله في حجة الوداع وبتوجيه من الله تعالى ولاية

أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام على المؤمنين في حديثه المشهور

في غدير خم " من كنت مولاه فهذا علي مولاه".

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