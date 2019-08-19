2019/08/19 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الداخلية يوجه بالاستجابة الفورية لمطالب الجالية العراقية في ايران

وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاثنين، بالاستجابة

الفورية لمطالب الجالية العراقية في ايران.

وذكر بيان لمكتب وزير الداخلية، "استمراراً بمتابعاته لمتطلبات

ابناء شعبنا المتعلقة بعمل الوزارة داخل وخارج البلاد وخلال زيارته

للجمهورية الاسلامية الايرانية, التقى وزير الداخلية ياسين طاهر

الياسري ابناء الجالية العراقية المقيمون هناك".وأضاف البيان ان "الياسري نقل للجالية تحيات رئيس الوزراء عادل عبد

المهدي"، مؤكداً "حرص الحكومة العراقية على متابعة ابنائها وتلبية

احتياجاتهم داخل وخارج العراق".

وأشار البيان الى انه "خلال جلسة ودية جمعته بابناء الجالية استمع

الياسري الى ابرز المتطلبات والمقترحات والمشكلات المتعلقة بعمل

الوزارة وخاصة ذات الطبيعة الخدمية ومنها اصدار الجوازات والبطاقة

الوطنية وهويات الاحوال المدنية وبيانات الولادة وغيرها من التفاصيل

الاخرى"، موجهاً "ذوي الاختصاص بالعمل الفوري والاستجابة لهذه

المتطلبات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يوجه بالاستجابة الفورية لمطالب الجالية العراقية في ايران) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يوجه بالاستجابة الفورية لمطالب الجالية العراقية في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).