2019/08/19 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / خطوة برس كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط موظف في دائرة تقاعد النجف الأشرف لقيامه بـ”اختلاس مبالغ كبيرة” من المال العام.وقالت الدائرة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “فريق عمل من محققي شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق النجف، انتقل إلى دائرة التقاعد، وتمكن من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: ضبط موظف بتقاعد النجف متهم بالاختلاس وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: ضبط موظف بتقاعد النجف متهم بالاختلاس) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: ضبط موظف بتقاعد النجف متهم بالاختلاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).