2019/08/19 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تنعقد اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.وقد تأجلت محاكمة البشير من يوم السبت إلى الاثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان.ووفقا لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أولى جلسات محاكمة البشير تنطلق اليوم علنياً وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولى جلسات محاكمة البشير تنطلق اليوم علنياً) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولى جلسات محاكمة البشير تنطلق اليوم علنياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).