التميمي: يحتفلون بعيد الغدير والمجتمعات الشيعية غارقة بفساد الاحزاب والمليشيات

2019/08/19 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة ) متابعة /- غرد الباحث بالشأن العراقي، غيث التميمي، حول مناسبة عيد الغدير الاسلامي.

وغرد التميمي عبر حسابه على “تويتر”: “يحتفل الشيعة بمناسبة بيعة الامام علي ع رمز العدالة والحكمة والزهد والنزاهة في الفكر الشيعي في الوقت الذي تغرق المجتمعات الشيعية بفساد الاحزاب والمليشيات والعمائم الشياسية التي تدعي السير على نهج الامام علي ع”.

وذيل تغريدته بهاشتاغ “#عيد_الغدير”.

#علي_والشيعة

يحتفل الشيعة بمناسبة بيعة الإمام علي ع رمز العدالة والحكمة والزهد والنزاهة في الفكر الشيعي في الوقت الذي تغرق المجتمعات الشيعية بفساد الأحزاب والميليشيات والعمائم السياسية التي تدعي السير على نهج الإمام علي ع!#عيد_الغدير

— GHAITH ALTAMIMI (@altamimi1981222) August 19, 2019

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