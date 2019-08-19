العدل: ضبط منتحل صفة موظف يعمل في مكتب الوزير

2019/08/19 | 10:36

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(المستقلة) ….



أعلنت وزارة العدل، عن القاء القبض على شخص يحمل هوية مزورة وينتحل صفة العمل في مكتب الوزير، مبينا انه تم تسليمه الى الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه اليوم الاثنين ، انه “تم القاء القبض على شخص يحمل هوية مزورة وينتحل صفة العمل في مكتب الوزير شعبة المتابعة داخل مديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية”.

واضافت ان “القاء القبض على المتهم (ع.



ق.



أ.



ح)، تم استنادا الى بلاغ مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بخصوص وجود الشخص المزور والذي يبحث عن اضابير عقارات فيها شبهات فساد وتزوير”، مشيرة الى انه “تم الاتصال بدائرة التسجيل العقاري في الرصافة/ الثانية لحجز مُنتحل الصفة وسحب الباج التعريفي الذي بحوزته وقد تبين انه مزور”.

وتابعت ان “مكتب استخبارات وزارة العدل ارسل مفرزة من مديرية استخبارات والمنشآت والشخصيات، نفذت عملية القاء القبض على الشخص مزور الهوية بتهمة انتحال صفة رسمية”، لافتا الى انه “تم تسليمه الى الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.

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