2019/08/19 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت طهران اليوم الاثنين إنها حذرت واشنطن من القيام بمحاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها التي غادرت جبل طارق رغم محاولة الولايات المتحدة لاحتجازها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحافي إن “إيران أرسلت التحذيرات الضرورية للمسؤولين الأميركيين من خلال القنوات الرسمية ، مشيرا الى ان القيام بمثل هذا الخطأ ، سيكون له […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها النفطية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).