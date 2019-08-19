مفوضية حقوق الإنسان تطالب بفتح المنطقة الخضراء بالكامل

2019/08/19 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بفتح المنطقة الخضراء بالكامل أمام المواطنين.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “هنالك الكثير من الشوارع داخل المنطقة الخضراء ممنوعة حتى على من لديه “باجات” المنطقة الخضراء ولا يستطيع ان يدخلها احد الا بتخويل خاص قسم منها بسبب وجود بيوت مسؤولين فقط”، مؤكداً ان “هذا إجراء غير قانوني خاصة ان فيها دوائر ومؤسسات عامة”.

وأضاف انه “بالإمكان الاعتماد على التقنيات واجهزة كشف المتفجرات الحديثة والتدقيق الأمني بدل قطع الشوارع ومنع المواطنين والموظفين والمراجعين من الوصول الى الدوائر بسهولة”.

وتابع البياتي “إن كانت الحكومة تعتبر فتح المنطقة الخضراء إنجازا فعليها إتمام هذا الاتجار بالكامل وليس بشكل جزئي”، مشدداَ على ان “هذه الإجراءات تخالف المادة ٤٤/ أولا من الدستور العراقي الذي ينص للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه”.

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