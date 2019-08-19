2019/08/19 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل، الاثنين، عن القاء القبض على شخص يحمل هوية مزورة وينتحل صفة العمل في مكتب الوزير، مبينا انه تم تسليمه الى الجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى انه “تم القاء القبض على شخص يحمل هوية مزورة وينتحل صفة العمل في مكتب الوزير شعبة المتابعة داخل مديرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل:ضبط منتحل صفة في دائرة التسجيل العقاري وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة العدل:ضبط منتحل صفة في دائرة التسجيل العقاري) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة العدل:ضبط منتحل صفة في دائرة التسجيل العقاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).